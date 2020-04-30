В Петропавловске материальную помощь от фонда «Biz Birgemiz» получили 11,5 тыс жителей

На Ваш счет поступило 50 000 тенге. Такие смс — сообщения сейчас получают североказахстанские семьи, которые относятся к социально уязвимым слоям населения, а вместе с ними и сумму, о которой говорится.

Татьяне Делль тоже пришла такая весточка, деньги упали на банковский счет. Её семья воспитывает троих детей. Средняя шестилетняя дочь Алиса — особенный ребенок.

Татьяна Делль, жительница г.Петропавловска:

— Мы получили выплату в середине апреля 50 тысяч от фонда Biz Birgemiz Очень благодарны этому фонду, это большая помощь. Я являюсь учредителем общественного фонда «Солнечный дом», мы помогаем детям с синдромом Дауна и около 30 наших воспитанников также получили эту помощь.

Материальную помощь от фонда «Biz Birgemiz» получил и отец — одиночка Тимур Жумбаев. Жена умерла 6 лет назад, а у него остались погодки Диана и Артем. Они сейчас в гостях у тети. Этот дом семья снимает.

Тимур Жумбаев, житель г. Петропавловска:

— Получаю по потере кормильца 44500, но так как у нас съемный дом, нам этого не хватает, стоим как неполная семья в очереди на жилье. Я работал здесь в магазине «Семейный», но по состоянию здоровья мне пришлось уволиться.

Среди тех, кому оказали материальную помощь от фонда «Biz Birgemiz» — малообеспеченные и многодетные семьи , инвалиды 1 и 2 групп, пенсионеры, получающие минимальную пенсию, дети-сироты, потерявшие одного кормильца и другие категории лиц. По двум траншам выплаты получили 11500 североказахстанцев.

Алена Хан