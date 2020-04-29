С приходом теплой погоды на улицы выехали мотоциклисты и скутеристы

Адреналина много не бывает. Видимо, так думал 36-летний мотоциклист. Выпив спиртное, он отправился кататься по ночному городу. На пересечении улиц Гашека и Уалиханова его задержали полицейские.

Оксана Попова, начальник штаба батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска:

— Согласно полученному заключению акта медицинского освидетельствования, у гражданина выявлено алкогольное опьянение крайне тяжёлой степени. В связи с чем был составлен протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения по ч.1 ст. 608 Кодекса об административных правонарушениях.

Суд, 15 суток административного ареста и лишение прав на 7 лет. Не ушёл от ответственности и водитель скутера. Он тоже ехал нетрезвым. Нарушил правила дорожного движения, а когда полицейские потребовали остановиться, проигнорировал их и устроил гонки со стражами порядка.

Хотя скорее погоню. Мчался на красный, но далеко не уехал. 44-летнего петропавловца задержали. Он тоже был пьян. Всего с начала года на дорогах Петропавловска выявлено более 6 тысяч нарушений правил дорожного движения.

Оксана Попова, начальник Штаба батальона патрульной полиции УП г. Петропавловска:

— Уважаемые владельцы автотранспортных средств не только автомобилей, но и велосипедов, скутеров, мопедов, мотоциклов! Убедительно просим вас соблюдать ПДД, соблюдать скоростной режим, не создавать аварийных ситуаций.

Айгерим Мукашева