Меры поддержки бизнеса в кризисный период

Новости МТРК

22:06 27 Апреля 2020

Сейчас из-за пандемии коронавируса бизнес-сообщество страны, причём не только нашей, испытывает не самые лучшие свои времена. Государство оказывает предпринимателям помощь, она будет необходима им как во время режима ЧП, так и после него.

Приоритетной отраслью, которая находится в постоянном поле зрения правительства, остаётся сельское хозяйство. При возникновении проблем за помощью они могут обратиться в палату предпринимателей в своём регионе. Это относится абсолютно ко всем бизнесменам, вне зависимости от сферы их деятельности.

 

 

Айгерим Мукашева

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