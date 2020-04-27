Меры поддержки бизнеса в кризисный период

Сейчас из-за пандемии коронавируса бизнес-сообщество страны, причём не только нашей, испытывает не самые лучшие свои времена. Государство оказывает предпринимателям помощь, она будет необходима им как во время режима ЧП, так и после него.

Приоритетной отраслью, которая находится в постоянном поле зрения правительства, остаётся сельское хозяйство. При возникновении проблем за помощью они могут обратиться в палату предпринимателей в своём регионе. Это относится абсолютно ко всем бизнесменам, вне зависимости от сферы их деятельности.

Айгерим Мукашева