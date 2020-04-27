Городские коммунальщики взялись за ремонт улиц города

Дорога по проезду Пугачева в Рабочем поселке, по словам местных жителей, не ремонтировали уже 15 лет. Ее состояние оставляет желать лучшего, особенно весной и осенью. Улица превращается в непроходимый лабиринт с грязью, но все изменилось. Проезжую часть здесь подсыпали щебнем.

Мария Сабирова живет по адресу: проезд Пугачева, 33. Еще в январе она вместе с соседями обратилась в городской акимат с просьбой о помощи.

Мария Сабирова, жительница г.Петропавловска:

— Жителей много — около 20 домов. Очень много детей. В прошлом году ходили в резиновых сапогах, в галошах было невозможно пройти. Детей на руках таскали до школы и садика. Наконец-то приехали засыпать.

Ремонт проезда коммунальщики закончат во вторник. Всего они планируют подсыпать щебнем 33 улицы города, это частный сектор и подъездные дороги к 13 садоводческим обществам. Подрядчик — предприятие «Казфортис».

Дулат Шарипов, заведующий сектором автомобильных дорог отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Были обследованы все участки, улицы. Общая площадь — 175 тысяч квадратных метров. Работы начаты 20 апреля. Подсыпаем улицы в основном в частном секторе.

Подсыпать щебнем улицы, которые нуждаются в текущем ремонте, коммунальщики планируют до конца июня.

Абай Альжанов