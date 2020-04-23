Студенты колледжа искусств участвуют в челленджах

Привычные репетиции в кругу друзей и в весёлой обстановке теперь проходят в онлайн-формате. Для творческих личностей это, конечно, непривычно, но намного лучше, чем сидеть без дела.

Находясь в стенах колледжа, студенты в аудиториях готовили сценарии, вокальные номера. На самоизоляции у ребят есть возможность заниматься только пением.

Совсем недавно студенты решили поддержать челлендж, который запустили звёзды казахстанской эстрады. Для подготовки своего видеоролика студенты исполнили по строчке из знакомой многим песни «Бул омирде».

Дана Шайкенова, студентка колледжа искусств г.Петропавловска:

— Мы — студенты колледжа искусств, люди, привыкшие к сцене, зрителям и, конечно же, к живому общению с ними. Но, в связи со сложившейся ситуацией в стране, мы вынуждены оставаться дома, ведь только так мы сможем уберечь себя и своих близких. Челлендж, в котором мы приняли участие, мы заметили на просторах инстаграма, и, конечно, он не оставил нас равнодушными. Мы так же как и вы скучаем по своим преподавателям, по своим одногруппникам, и, конечно, по своим друзьям. Но мы вынуждены сидеть дома, и этим челледжем мы призываем всех жителей Петропавловска оставаться дома.

Свои видеоролики ребята выкладывают в социальные сети. Уверены, за период карантина таких музыкальных посланий будет немало.

Айгерим Муканова