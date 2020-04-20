Получить пропуск для проезда через блокпосты региона стало проще

Сельское хозяйство

20:05 20 Апреля 2020

Для этого запустили сервис «AgroRuqsat» — электронный реестр пропусков. Разрешение оформляется на фермеров и их транспортные средства. Сайт интегрирован с платформой, знакомой многим, – Сергек. То есть вся информация отображается на планшетах полицейских.

Чтобы получить пропуск, нужно перейти на сайт ruqsat.qoldau.kz. Услуга предоставляется бесплатно. На платформе доступны видеоинструкции с подробной информацией о получении всех услуг. Также у сервиса есть центр поддержки, в который можно обратиться при возникновении вопросов.

 

 

Айгерим Муканова

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