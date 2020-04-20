Получить пропуск для проезда через блокпосты региона стало проще

Для этого запустили сервис «AgroRuqsat» — электронный реестр пропусков. Разрешение оформляется на фермеров и их транспортные средства. Сайт интегрирован с платформой, знакомой многим, – Сергек. То есть вся информация отображается на планшетах полицейских.

Чтобы получить пропуск, нужно перейти на сайт ruqsat.qoldau.kz. Услуга предоставляется бесплатно. На платформе доступны видеоинструкции с подробной информацией о получении всех услуг. Также у сервиса есть центр поддержки, в который можно обратиться при возникновении вопросов.

Айгерим Муканова