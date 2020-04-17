Улицы и дворы Петропавловска патрулируют полицейские

Только оставаясь дома, мы сможем как можно скорее вернуться к прежней жизни. Это одно из главных правил карантина. Чем теплее погода, тем сложнее североказахстанцам его не нарушать.

В областном центре о необходимости изоляции горожанам напоминают стражи порядка. Каждый день они патрулируют улицы и дворы Петропавловска.

С помощью громкоговорителя разъясняют жителям многоэтажек правила режима ЧП и карантина. С момента его введения их нарушили и без острой необходимости вышли из дома больше 230 человек. 110 из них оштрафовали, 37 арестовали.

Дарья Пышмынцева