Социальная выплата на случай потери дохода в период ЧП

Брифинг СЦК

10:51 16 Апреля 2020

Читайте также

Брифинг СЦК за 04.04.2020
Брифинг СЦК за 07.04.2020
Брифинг СЦК за 31.03.2020
Брифинг СЦК за 08.04.2020
Р.Алишев — зам.акима СКО; ответы на вопросы
Брифинг СЦК за 07.04.2020
Брифинг СЦК за 08.04.2020
Брифинг СЦК за 08.04.2020
Брифинг СЦК за 07.04.2020