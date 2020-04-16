Две пассажирки с коронавирусом прилетели из Лондона

Итого по данным на 6 часов вечера 16-го апреля в СКО 29 фактов заражения коронавирусом.

Последний заболевший — 52-летний житель Мамлютки. 15 апреля он вернулся из России. Пациента госпитализировали в карантинный стационар, где после анализов у него подтвердился Covid-19. Сейчас североказахстанец находится в инфекционном отделении первой городской больницы. Изменились с момента брифинга замакима и данные по выздоровевшим. В общей сложности их сейчас 5. Волнует североказахстанцев сейчас судьба заболевших, которые прилетели к нам из Лондона.

Құрметті солтүстік қазақстандықтар. Брифинг өткізу жалғасып жатыр.

Облыста үшінші сәуір карантин режимі енгізілгеннен кейін коронавирус инфекциясын жұқтырудың бірде-бір оқиғасы тіркелген жоқ. Алайда, он үшінші сәуірден бастап бірден Үш оқиға тіркелді.

Первое. 2 новых случая коронавирусной инфекции — это завезенные, из числа прибывших рейсом Лондон-Петропавловск. Это 20-летняя студентка университета Канады, а также 40-летняя женщина, жители других городов Казахстана. После получения положительных результатов проведенных лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию они были госпитализированы в инфекционное отделение Первой городской больницы г.Петропавловска. Состояние пациентов удовлетворительное, начали получать лечение согласно клинического протокола диагностики и лечения.

На сегодня по этим 2-м случаям установлено 93 контактных лица, из них близких контактов — 20 и потенциальных контактов — 73. Все близкие контакты после дополнительного обследования будут помещены под наблюдение на стационарный карантин на 14 дней в городе Петропавловске. С выявленными клиническими признаками — помещены в провизорный стационар. Оставшихся пассажиров рейса Лондон-Петропавловск организованно отправят в свои города для дальнейшего размещения на домашний карантин.

Транспорт, маршруты следования и «зеленый коридор» для них областным Штабом отработаны и согласованы со всеми 13-тью городами прибытия. Следует отметить, что основная часть пассажиров данного рейса или 85 человек — это студенты, закончившие учебу, большинство из которых, стипендиаты программы «Болашак». А также члены их семей. Остальные — работающие граждане Казахстана, перешедшие в удаленный режим. Почти все они приобрели билеты на самолет за свой собственный счет.

Хотел бы отметить, что граждан, выезжающих из страны, Великобритания не обследует. Согласно Постановлению Главного санитарного врача страны, по прилету в Казахстан, то есть в Петропавловск, они прошли медицинское обследование и сдали анализы на КВИ.

Уважаемые горожане!

Все меры санитарно-эпидемиологической безопасности останутся в усиленном режиме. Безопасность жителей региона на момент прибытия и в настоящее время полностью обеспечена. Все пассажиры находятся в постоянной изоляции. Гостиница, в которой размещены пассажиры и в которой останутся на карантин близкие контакты, полностью соответствует всем санитарно-эпидемиологическим требованиям, находится обособленно, на достаточном и безопасном удалении от жилых массивов.

Данная практика применяется и в других городах Казахстана. Прежде всего, это предполагает исключение дробления одного потока обследуемых и смешивания с другими потоками.

Так, в других стационарах города в данное время готовится выписка контактных лиц, смешивание которых с вновь прибывшими не допускается. Кроме того, в гостинице соблюдается изоляция в отдельных номерах. Более того, только эта гостиница способна одномоментно вместить около 100 пассажиров, а также 15 человек медицинского персонала, которые также там проживают.

Персонал гостиницы в данное время не работает, обслуживание ведется только медицинской службой. Питание — дистанционное. Охрана обеспечена силами полиции как внутри, так и снаружи. Это полностью исключает выход пациентов. Других подобных объектов, в том числе вокруг города, которые комплексно соответствуют всем требованиям, не имеется.

Второе. 3-й завозной случай из Акмолинской области, о котором сообщалось ранее, — это мужчина 2001 года рождения, прибывший в Акжарский и Уалихановский районы в рамках подготовки к весенне-полевым работам. В настоящее время он транспортирован в инфекционное отделение противотуберкулезного диспансера г. Кокшетау.

Всего в ходе эпидемиологического расследования установлено 32 близких контакта и 38 — потенциальных. У 26-ти — результат отрицательный, у остальных анализы в работе. 33 человека изолированы в карантинный стационар, 37 — на домашнем карантине в Акжарском и Уалихановском районах.

Третье. Продолжается выписка очередных пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции. Сегодня, 16 апреля, будут выписаны из инфекционного стационара еще 2 пациента. Это женщины 36-ти и 55-ти лет, у которых повторное обследование показало отрицательный результат на КВИ. Таким образом, можно сказать что в СКО на сегодня уже 3 североказахстанца выздоровели. В ближайшие дни из инфекционного стационара планируется выписка других пациентов.

По остальным пациентам.

С 14 апреля в Петропавловске и районах области из карантинных стационаров выписано 79 человек, из провизорного — 9 человек. Домашний карантин снят с 180 человек. Также карантин снят в 6-ти подъездах многоэтажных жилых домов г.Петропавловска и в 2-х карантинных стационарах Тайыншинского района. Полностью снято ограничение с села Келлеровки.

В настоящее время в регионе остаются в провизорных стационарах — 15 человек и карантинном стационаре — 102 человека. Итого, по состоянию на 16 апреля на территории Северо-Казахстанской области зарегистрировано 28 случаев COVID-19 (3 пациента выписаны, в стационарах остаются 24 человека, 1 переведен в Кокшетау).

Медицинские организации региона готовы к работе по предотвращению и лечению КВИ, средства защиты имеются. В наличии имеется — более 7 тысяч тестов, министерство здравоохранения планирует еще направить дополнительные тесты. Всего использовано — более 3 тысяч тестов, в том числе периодически обследуются медицинские работники. С 16 апреля начинается постепенный переход всех медицинских организаций в формат провизорных стационаров с усиленным санитарно-эпидемиологическим режимом.

Құрметті солтүстік қазақстандықтар

Тек белгіленген ережелерді сақтай отыра, біз вирусты жеңеміз, өзіміздің және туған-туысқандарымыздың денсаулығы мен өмірін сақтай аламыз.

Айгерим Мукашева