65 тысяч североказахстанцев получили 42500 из госказны

Тех, кто получил заветные 42500 из гозказны, в нашей области немало — 65 тысяч североказахстанцев. Им уже назначили выплату. К слову, подавали заявки 116 тысяч человек. Часть всё ещё на рассмотрении. Есть, конечно, и те, кому отказали. Они не подходили под критерии.

Самый задаваемый вопрос — как отследить статус заявки. Для этого создали специальный раздел на сайте 42500.enbek.kz. На этом же ресурсе можно подать заявку на получение выплаты.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Но перед этим нужно запастись терпением. Сайт переполнен обращениями. Сейчас, к примеру, заявки подают около 25 тысяч человек. И все одновременно.

Но «пробиться» на этот сайт можно. А ещё у вас есть запасной вариант — телеграмм бот. У каждого региона он отдельный. Это чтобы не было нагрузки на ресурс. Заявку подали. Что дальше? А дальше только ждать.

Обращение проходят через три инстанции: министерство, Правительство для граждан и госфонд соцстрахования. И всё это за три дня. Но на практике некоторым казахстанцам приходится ждать больше. Загруженность большая. Так ещё и каждая четвёртая заявка — дублирующая.

ГРАФИКА: Биржан Нурымбетов, министр труда и соцзащиты населения РК:

— Почему задерживается оплата? Я как министр приношу свои извинения. Мы установили три дня для назначения выплаты. Эти деньги выплачиваются из госфонда. Свыше 60 тысяч человек подали заявления с некорректными личными данными. Есть те, кто подает некорректные данные банковского счета. К примеру, счета закрытых банков, кто-то просит перечислить средства на счета родственников, но мы не можем этого сделать.

Свыше миллиона казахстанцев подали заявку, но при этом ни разу за год не платили ЕСП. А около 400 заявок поступило и вовсе от имени умерших людей. По последним данным, заявки на получение 42500 тенге подали 6 млн человек. Треть уже получили государственную помощь.

Айгерим Мукашева