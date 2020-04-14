С помощью видеокамер полицейские выявили 17 уголовных преступлений

Профилактика и разъяснения, а наказания в период карантина только к злостным нарушителям общественного порядка. Сейчас в Петропавловске за ним следят 410 камер видеонаблюдения.

С их помощью стражи порядка контролируют обстановку на улицах города, передают патрульным нарядам ориентировки. За месяц зафиксировано больше 1000 административных правонарушений, 677 из которых или 68% связаны с пренебрежением правил дорожного движения.

Нурлан Мухамеджанов, начальник центра оперативного управления УП г.Петропавловска:

— На период чрезвычайного положения увеличено количество нарядов, заступающих на охрану общественного порядка на территории областного центра. Кроме полицейских, в патрулировании принимают участие курсанты Военного института и военнослужащие войсковой части 6637.

С момента введения ЧП с использованием камер видеонаблюдения в Петропавловске выявлено 17 уголовных правонарушений. Кроме того, в полицию поступило около 9 тысяч звонков от горожан. Напомню, ежедневно на патрулирование областного центра заступают более 500 полицейских и военнослужащих.

Абай Альжанов