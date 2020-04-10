За период самоизоляции полицейские СКО оштрафовали 58 человек

Среди нарушителей карантина — пешеходы и водители. Во время рейда после восьми часов вечера, — отмечают стражи порядка, машин в городе достаточно. В основном все водители такси и службы доставки. Но есть и нарушители. Двое мужчин работают в СТО.

Этот вид деятельности в период карантина разрешен, однако, с ограничением по времени. Несмотря на то, что рабочий день закончился почти три часа назад, работники продолжают разъезжать по городу. С их слов направлялись к знакомому.

За такую несанкционированную езду в вечернее время им пришлось проехать в зональный пункт полиции для выяснения всех обстоятельств. Немало водителей, которые представлялись работниками служб такси.

Все они в ходе разбирательств предоставляли справки, онлайн-регистрации, но объяснить, куда направляются их пассажиры, не смогли. Встречаются полицейским и любители горячительных напитков.

Канат Алимжанов, и.о. командира батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска:

— Те, кто сейчас продолжает работать, должен понимать, что в такое вечернее время оснований для передвижения по городу у них нет. Магазины и другие организации, которые в настоящее время осуществляют деятельность, работают до 6 часов вечера. Из этого следует, что некоторые пользуются своим разрешением на передвижение от работы до дома и в то время, когда большинство ответственных горожан добросовестно остаются дома, они разъезжают по городу.

Айгерим Муканова