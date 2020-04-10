Волонтеры доставляют лекарства пожилым, живущим в разных концах города

Перед тем как передать волонтерам лекарства, врачи проводят инструктаж, дают список адресов. У одного добровольца в списке оказываются пенсионеры, проживающие в разных районах города. Первый адрес — Муканова, 72 . Хозяйка квартиры — 82 -летняя Валентина Макавеева.

Не так давно похоронила сына. Проживает одна, потому должной заботы и помощи женщина сейчас не получает. Увидев на пороге своей квартиры волонтеров с лекарствами, пенсионерка не сдержала слез.

Валентина Маковеева, жительница г.Петропавловска:

— По рецепту мне вот дают от давления. У меня оно на нервной почве сильно скачет — 200, двести с лишним. У меня еще с сердцем проблемы. Большое спасибо вам, дай бог здоровья вам, спасибо, что не бросаете меня.

Слушая историю жизни одинокой пенсионерки, сердце будто сжимается от боли. Волонтеры пообещали еще не раз прийти к Валентине Ивановне и помочь с доставкой лекарств или продуктов. Навестили в этот день добровольцы и Любовь Асланову. Ей 89. Проживает тоже одна. Есть внучка, но она сейчас помогает другому родственнику.

Любовь Асланова, жительница г.Петропавловска:

— Спасибо вам большое, всегда помогаете, не забываете. И в больницу когда обращаюсь, всегда приходите.

И таких нуждающихся в помощи бабушек и дедушек в городе немало. Активисты стараются позаботиться о каждом. В день они разносят лекарства примерно по 50 адресам.

Лилия Гизатуллина, руководитель клуба волонтёров СКО:

— Мы организовали помощь пенсионерам и одиноко проживающим, чтобы снизить риск заболевания.Чтоб они не выходили. Мы решили взять на себя вот такую ответственность. Сейчас мы работаем с первой поликлиникой, а также с 4-й.

Всего в области 2080 волонтёров. Из них больше 700 работают в рамках ЧП.

Анжелика Сычева