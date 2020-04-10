Новым руководителем управления физкультуры и спорта назначен С.Мелехов

Трудовую деятельность он начал в 2007 году инструктором-спортсменом дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва Комитета по спорту. Работал тренером по конькобежному спорту в спортивной школе в Астане. Несколько лет был заместителем руководителя областной ДЮСШ «Олимп».

С 2018-года и по настоящее время возглавлял специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва «Женис«. Напомним, ранее кресло главного спортсмена региона занимал Руслан Есеналин. По семейным обстоятельствам он вынужден прервать трудовую деятельность.

Абай Альжанов