Новым руководителем управления физкультуры и спорта назначен С.Мелехов

Спорт

19:51 10 Апреля 2020

Трудовую деятельность он начал в 2007 году инструктором-спортсменом дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва Комитета по спорту. Работал тренером по конькобежному спорту в спортивной школе в Астане. Несколько лет был заместителем руководителя областной ДЮСШ «Олимп».

С 2018-года и по настоящее время возглавлял специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва «Женис«. Напомним, ранее кресло главного спортсмена региона занимал Руслан Есеналин. По семейным обстоятельствам он вынужден прервать трудовую деятельность.

 

 

Абай Альжанов

Читайте также

Жители Айыртауского района запустили онлайн-марафон
Члены спортклуба «Умит» занимаются дома
Североказахстанцы в соцсетях рассказывают о своих буднях
В с.Байтерек Кызылжарского района открыли секцию по вольной борьбе
ХК«Кулагер» в противостоянии с «Алматой» сотворил чудо
ХК «Кулагер» удалось взять реванш над командой «Алматы»
Строительство спорткомплекса для воспитанников ВК «Куаныш» продолжится
Республиканский он-лайн турнир по бес асык провели в РК
Первые очки «Кызылжара» в Премьер Лиге