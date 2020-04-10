Д.Даулетова – ст. преподаватель кафедры ФАО «НЦПК Өрлеу» ИПК ПР по СКО; А.Турсунбеков — сисадмин отдела ФАО «НЦПК Өрлеу» ИПК ПР по СКО

Актуальный вопрос

10:40 10 Апреля 2020

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