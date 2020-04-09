Заместитель акима области Руслан Алишев ответил на вопросы граждан

«Құрметті солтүстікқазақстандықтар!

Өңірдегі карантиндік шаралар туралы брифингтер сериясын жалғастырамыз.

Бүгін сегіз өзекті мәселені қарастырамыз.

1. Прежде всего, снова ПО ПЕРЕДВИЖЕНИЮ, ПО ГОРОДУ.

Все еще поступают вопросы по документам, которые необходимо иметь при себе. Хотя разъяснение проведено достаточно широко. Следуя в ближайшие магазин, аптеку или больницу, а также выгуливая собаку только во дворе — при себе достаточно иметь только удостоверение личности.

Полицейский патруль имеет соответствующую базу и планшеты, посредством которых будет производиться проверка. Если вы идете проведать одиноко проживающего родственника (принести лекарства, продукты), тем более в другую зону, — здесь необходимо иметь при себе справку с КСК или другой документ, подтверждающий проживание вашего родственника и его нужду в помощи. Она может человеку направлена по телефону.

В любом случае полиция больше ориентирована помогать жителям и каждый случай будет рассматриваться на месте индивидуально. Но, самый лучший совет — находиться дома.

2. В штаб поступают вопросы, связанные с ЖЕЛАНИЕМ ГРАЖДАН, ВЪЕХАТЬ ИЛИ ВЫЕХАТЬ ИЗ ГОРОДА для снятия наличности в банке, оказания помощи родным или доставке продуктов питания из деревни.

Принцип остается тот же — ограничение передвижения.

Однако, каждый случай будет рассматриваться отдельно. Поэтому, если вы находитесь в селе — необходимо обратиться в акимат района для координации с городским акиматом. Если необходимо в исключительных случаях, выехать в село — обратиться в городской акимат.

Необходимое взаимодействие — обеспечено. Здесь хочу отметить, что абсолютно все граждане, которым требуется какая-то помощь, находятся на учете в акиматах. Соответственно, им оказывается необходимая помощь.

3. Такой же принцип применяется в отношении родственников в городе, которым вы пожелаете ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА.

Абсолютно все населенные пункты, дворы и проживающее население, подпадающее в зону возможных паводков, определены. Функционирует противопаводковый штаб, который контролирует ситуацию круглосуточно.

При необходимости будут задействованы соответствующие службы, которые проведут эвакуацию, размещение и питание граждан. По всем экстренным случаям вы можете позвонить на номер 112.

4. По доставке продуктов из супермаркетов, когда приходится ждать по 2-3 дня.

Служба доставки торговых сетей «Семейный» и «Северный» действительно перегружена. Ими набран дополнительный штат. Мы также подключили 70 волонтеров.

Доставка осуществляется в первую очередь до карантинных подъездов, откуда люди вообще не могут выходить, инвалидов, пенсионеров, в последнюю очередь — остальному населению.

ТД «Пирамида» принимает заказы на доставку по телефону для населения привокзального микрорайона. Супермаркетом «Магнум» создается сайт для доставки. Думаю, таким образом, мы улучшим ситуацию.

Вместе с тем, имеются факты перегруженности доставки из-за большого количества заказов на спиртные изделия.

Введено ограничение по доставке спиртных напитков с 21.00 часов. Это касается магазинов и кафе.

Полиции дано указание штрафовать тех, кто будет доставлять спиртные напитки после этого времени.

5. В связи с введением ЧП, городскими поликлиниками организована работа По Доставке Лекарств — для лиц старше 65 лет, инвалидам и детям силами медицинских работников, социальными работниками и волонтерами.

Заявка на выписку препаратов принимается по телефону и на сайте поликлиники. Лекарств в регионе достаточно, уже есть объемы на апрель — июнь. Вместе с тем, в есть пациенты, прежде всего онкобольные, которые получают лекарственные препараты по гуманитарной помощи в г. Нур-Султан.

Однако в связи с карантином в Национальном центре онкологии и трансплантологии, передача лекарств пока приостановлена. Для информации — в медицинских организациях региона имеются другие аналоги препаратов.

6. Актуальным вопросом остаются животные, оставленные на дачах.

Еще раз хочу повторить, что выезд на дачи запрещен. К вопросу животных, а также подготовки дач к паводку — подключены садоводческие товарищества и дачные общества. Можно обратиться к их председателям, которые совместно с акиматом будут решать каждую проблему индивидуально. Содействие организовано.

7. ПО ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ

Процесс отработан, обучение идет в заданном режиме. Хочу отметить, что никакой излишней отчетности, скринов отчетов и т.п. — акиматы и школы не должны требовать от родителей и между собой. Есть поручение министра образования.

Главное — грамотный учебный процесс.

8. Касательно фейка по поэтапному открытию объектов

Со вчерашнего дня в сети и мессенджерах распространяется документ, в котором говорится о поэтапном открытии организаций, приостановивших работу из-за карантина. Казахстанцы пересылают друг другу документ, в котором говорится о четырехэтапном выходе из карантина.

Данная информация не соответствует действительности. Штабом такой документ не готовился, никаких поручений Госкомиссии не поступало. Касательно карантина в регионе. Данный режим будет сохраняться до тех пор, пока не будут исключены все риски для здоровья населения.

Пока наблюдается высокая динамика в соседних регионах, продолжается заезд казахстанцев из-за рубежа. Благодаря жестким карантинным мерам в регионе не наблюдается рост КВИ. Поэтому режим карантина сохранится и до 15 апреля и после этой даты. Решение об ослаблении режима или снятии карантина будет доведено до населения своевременно.

Уважаемые североказахстанцы!

Просьба соблюдать установленные правила, все вопросы можно рассматривать, обратившись непосредственно в Штабы ваших зон, на которые поделен город. В сложных ситуациях — по телефону в Акимат города и в службу I-Komek 109.

Просьба максимально использовать официальные источники информации — это сайты и аккаунты акимата области и города, официальные и местные СМИ для поиска необходимой информации.

Назарлыңызға рахмет!

Заместитель акима области Руслан Алишев