Североказахстанцы оценили новый образовательный формат

Динара Абдуганиева — ученица 6 класса Новокаменской средней школы. Она, впрочем, как и все ее одноклассники, сейчас дома. Их внимание приковано к экрану телевизора. По телеканалам «Балапан» и «Ел Арна» идут занятия.

Динара Абдуганиева:

— Мне нравится обучение. Очень удобно все. Все работает без перебоев. Уроки проходят строго по расписанию. Даже несмотря на то, что учитель по ту сторону экрана, объясняет все доходчиво, впрочем, как и всегда. Из каждого урока я пытаюсь извлечь максимум пользы.

Причем у Динары такой подход не только к учебе. В свободное время она не сидит сложа руки: помогает маме по хозяйству, занимается спортом в домашних условиях, а для общего развития читает дополнительную литературу.

Несмотря на такой насыщенный распорядок дня, живого общения с одноклассниками девочке все же хватает. А студентка СКГУ им. М.Козыбаева Маржан Агынбай освоила программу «Zoom». За месяц учебы успела оценить все преимущества дистанционки.

Маржан Агынбай, студентка СКГУ им. М.Козыбаева:

— Самое большое преимущество, на мой взгляд, так это то, что через ЗУМ мы выходим на прямую связь со своими преподавателями. Это очень удобно. Ведь если у нас возникают какие-то непонимания или вопросы, мы тут же можем их задавать. Несмотря на то, что нынешний формат обучения не требует присутствия на парах, я стараюсь не пропускать ни одного занятия.

В ВУЗе каждый час проводят сан. обработку. Она нужна для тех, кто обучается на факультете «Foundation», а также для оставшихся в общежитии ребят из Индии.

Анжелика Сычева