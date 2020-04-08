Обращение акима области 7.04.2020

Брифинг СЦК

14:29 8 Апреля 2020

Читайте также

Текущая информация по коронавирусу на 4.04.2020
Брифинг СЦК 8.04.2020
Текущая ситуация по коронавирусу на 31.03.20
Брифинг СЦК на 7.04.2020
Брифинг СЦК 7.04.2020