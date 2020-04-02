С 00 часов 3 апреля в Петропавловске объявлен карантин

Принято решение о введении карантина на территории города Петропавловск с 00 часов 3 апреля. Главная задача карантина — прервать цепочку распространения вируса. Будет введены еще более строгие меры.

На улицах, тротуарах и на площадях будут проводиться дезинфекционные работы. В домах и организациях будет усилена санитарная обработка. Все общественные места, парки и скверы закрыты. Выезд-въезд в Петропавловск с 1 апреля был ограничен.

У жителей еще есть возможность выехать или въехать в город. Сегодня ночью мы полностью прекратим движение автотранспорта. Все пригородные автобусные сообщения будут приостановлены. Полностью прекращает свою работу городской общественный транспорт.

Предприятия и организаций всех форм собственности должны приостановить свою деятельность, кроме госорганов, акиматов, больниц, правоохранительных органов, коммунальных служб и других объектов обеспечены жизнедеятельности города.

Ранее часть госслужащих были переведены на дистанционный режим работы. Эта работа будет усилена. Я сегодня дал поручение руководителям госорганов, перевести работников максимально на удаленный режим работы.

Продуктовые магазины и супермаркеты, аптеки будут работать с 10.00 до 18.00 часов. Запрещается выход жителей из квартир и домов, за исключением, в продуктовый магазин, аптеку в шаговой доступности и на работу. В остальных случаях полицейские оштрафуют вас на улице, на 26 тыс.тг или арест на 5 суток.

Пожилые люди старше 65 лет должны оставаться дома. Вы не останетесь без внимания. Сейчас сотрудники «Казпочты» разносят пенсии домой. На базе ассамблеи народа Казахстана создан штаб волонтеров. Они доставляют продукты и лекарства пожилым людям и инвалидам.

Если нужна помощь, звоните в городской колл-центр 109, волонтеры обязательно помогут. Одним словом, карантин подразумевает полную самоизоляцию. Город будет жить по новым правилам, и они должны быть соблюдены. Мы сегодня боремся с невидимым врагом.

Это временные трудности. Если мы будем дисциплинированными, то преодолеем эти преграды. Государственная поддержка населению. Государство принимает беспрецедентные меры по поддержке населения во время Чрезвычайного Положения.

Недавно в ходе обращения к народу Глава Государства расширил социальный пакет финансовой помощи населению. Выплату в размере 42 500 тг теперь могут получить и самозанятые или люди которые работали неофициально. Для этого необходимо оставить заявку на портале электронного правительства ЕГОВ.КЗ.

Также запускается телеграм бот. Все незастрахованные граждане до 1 июля будут получать медпомощь в полном объеме в системе обязательного социального медстрахования. Расширен список граждан, которым будут выдаваться бесплатные продуктово-бытовые наборы.

Помимо малообеспеченных многодетных семей, такую помощь получат инвалиды, 1, 2 и 3 группы, дети-инвалиды и официальные безработные.

Поддержка бизнесу!

Также президент озвучил меры поддержки бизнесу. Глава Государство поручил оказать полную поддержку аграриям для своевременного проведения посевной. Фермеры могут получить льготные кредиты под 5 процентов. На эти цели по стране направят 70 млрд.тг.

По нашей области около 300 агропредприятий планируют воспользоваться этой возможностью. Большие трудности испытывают малый и средний бизнес. Особенно сфера общественного питания, торговли, транспортных услуг, IT-сектор, гостиничного бизнеса и туризм. Данные сектора на 6 месяцев будут освобождены от уплаты налогов и платежей.

Уважаемые земляки!

— Эти решения Главы Государства являются своевременными и охватят широкие слои населения. Никто не останется без помощи в эти трудные минуҚұрметті жерлестер! Біз қазір көзге көрінбейтін жаумен күресіп жатырмыз. Бұл уақытша қиындықтар. Халықтың шыдамдылығы мен жауапкершілігі қажет. «Тәртіпке бағынған құл болмайды» деп айтқан Бауыржан Момышұлы. Біз міндетті түрде жеңіп шыға

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.