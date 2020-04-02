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Новости МТРК
COVID-19: Казахстан
Важное за неделю
Вечерние новости
8 Марта
Выборы
Правоохранительные органы
Общество
Сельское хозяйство
Культура
Спорт
Власть
Погода
ЖКХ
Строительство
Разное
Дети/молодежь
Музыка
Энергетика
Здравоохранение
Бизнес и экономика
Авто и дороги
Криминал
Образование
Народ в потоке истории
Дорожная карта
ДЧС
20 добрых дел
Налоговое управление
Благотворительность
Таможня
Новая индустриализация
Программа передач
Промышленность
100 шагов
СМИ
Паводок
Личность
Экология
Туризм
программы
Информационное обозрение
Программа 7+7
Актуальный вопрос
Новости АПК
Диалог
Брифинг СЦК
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Итоговый информационный выпуск «Новости МТРК» за 01.04.20
Вечерние новости
11:45 2 Апреля 2020
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