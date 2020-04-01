Полицейские задержали двоих подозреваемых в серии квартирных и карманных краж

Правоохранительные органы

21:37 1 Апреля 2020

31-летний житель города Павлодара и 38-летний житель Алматы прибыли в Петропавловск в первой половине марта. Они неоднократно занимались квартирными и карманными кражами, были судимы. 5 квартирных краж, две — с торговых прилавков и одна — карманная.

Полицейские доказали причастность «гастролёров» к 8-ми преступлениям. Изучив камеры видеонаблюдения и сопоставив факты, оперативники вышли на подозреваемых. Их арестовали и сейчас они находятся под стражей.

Ерболат Каптаев, начальник отдела криминальной полиции УП г.Петропавловска:

— По данным фактам проводится досудебное расследование по частям 1 и 3 статьи 188 УК РК «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трёх до семи лет с конфискацией имущества. Полицейские проверяют причастность задержанных к совершению других аналогичных преступлений на территории города Петропавловска.

 

 

Айгерим Мукашева

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