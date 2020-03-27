Ж.Жумабаев — зам.руководителя Департамента Агентства РК по делам госслужбы по СКО

Актуальный вопрос

10:36 27 Марта 2020

Читайте также

Е.Исакаев — и.о ректора СКГУ им. М.Козыбаева
А.Уразгулов — рук. управления индустриально-инновационного развития СКО
М.Кудратуллаев — руководитель кардиоблока многопрофильной облбольницы
П.Афанасьев — депутат маслихата г.Петропавловска, член постоянной комиссии по вопросам экономики и бюджета
М.Сыздыков — директор регионального филиала фонда «Даму» по СКО
Р.Зейнуллин — рук.отдела нефинансовой поддержки палаты предпринимателей СКО
П.Афанасьев — депутат маслихата г.Петропавловска, член постоянной комиссии по вопросам экономики и бюджета
О.Курочкина — адвокат Северо-Казахстанской коллегии адвокатов