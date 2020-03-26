К.Аксакалов рассказал о ситуации в регионе по COVID–19

К.Аксакалов:

— Уважаемые земляки! Коротко о ситуации в регионе. Выявлен первый случай заражения коронавирусом. Это 27-летняя жительница Петропавловска. Она вечером 23 марта приехала с учебы транзитным поездом из Омска. По приезду на улицу не выходила, контактировала только с матерью. Заболевшая помещена в провизорный стационар.

Состояние пациентки удовлетворительное. Установлен карантин на домашнем очаге инфекции и подъезде жилого дома, проведены дезинфекционные меры. Дополнительно анализы направлены в референс лабораторию в Алматы. Окончательные результаты будут доведены до общественности.

Контактные лица установлены, которые также помещены в стационар и на домашний карантин. Взяты анализы на исследование. Состояние у всех удовлетворительное. По всей области усилены защитные меры. Прибывающие люди на поездах, автобусах, автомобилях и самолетах заполняют анкету.

Все, кто приезжает из стран Евразийского экономического союза будут направлены на домашний карантин. Перед этим все пассажиры с поезда организованно направляются для предварительной проверки, анкетирования и сбора анализов.

При выявлении симптомов болезни люди будут направляться в провизорный стационар для последующего лечения. Остальные, как я уже сказал, отправятся на домашний карантин. Временно закрыты все ЦОНы. Услуги можно получить через интернет. Общественные места и автобусы обеспечены санитайзерами.

Работники супермаркетов, кафе, ресторанов и других мест должны быть в масках и перчатках. Хочу напомнить, что мы вправе закрыть заведение, если не соблюдаются правила Чрезвычайного Положения. На сегодня такие факты имеются. 17 владельцев кафе, баров и компьютерных клубов наказаны в виде административного ареста от 5 до 10 суток.

Например, в ходе совместной проверки местной исполнительной власти и прокуратуры области были выявлены нарушения санитарных норм в торговом доме «Тайга». После вмешательства правоохранительных органов недостатки устраняются.

Владельцы устанавливают санитайзеры, раздаются маски работникам, проводятся дезинфекционные мероприятия. Но, хочу предупредить, что при выявлении повторных нарушений, ответственным лицам будет наложен административный арест.

Нужно максимально изолировать «группы риска», то есть пожилых людей. Люди старше 55 лет должны перейти на дистанционный режим работы. Наши волонтеры оказывают всяческую помощь одиноким пенсионерам. Нам нужна самоизоляция населения.

Призываю жителей оставаться дома, не ходить в гости и прекратить устраивать семейные торжества. Подумайте о здоровье ваших близких. На сегодня массовые богослужения отменены во всех культовых объектах. Я обращаюсь к руководителям религиозных объединений отнестись с пониманием к текущей ситуации.

Призываю жителей проводить религиозные обряды дома. По маскам. В Петропавловске и в районах производством масок занимаются 54 ателье и швейных фабрик. Антисептиков достаточно, чтобы покрыть потребности региона. Местный завод «Радуга» ежедневно производит 7 тонн антисептиков.

На период действия чрезвычайного положения ежемесячные выплаты из государственного фонда соцстрахования в размере 42 тысяч 500 тенге получат работающие граждане, которые были отправлены в вынужденные отпуска без сохранения зарплаты.

Для получения выплаты необходимо, чтобы за работника делали отчисления в госфонде соцстрахования не менее трех месяцев за последние 12 месяцев. Социальная выплата распространяется только на работников среднего, малого и микробизнеса.

В эти наши врачи выполняют большую работу. Поэтому по поручению Президента медицинским работникам будут выплачены премии в размере одного должностного оклада. Помимо запланированных бюджетных денег, по программе «Дорожная карта занятости», будут направлены дополнительные средства на ремонт объектов.

Это школы, больницы, дорожная и водная инфраструктура. Всего будет отремонтировано более 800 объектов. По области на эти цели направим 32 млрд.тг. На ремонтные работы будут привлечены свыше 8 тысяч жителей нашей области.

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Поддержка бизнесу и стимулирование экономики — одна из приоритетных задач для местных властей. Во время Чрезвычайного Положения нужно поддержать арендаторов торговых точек. Торгово-развлекательные центры уже начали снижать арендную плату для предпринимателей на период действия чрезвычайного положения.

Арендная плата должна быть снижена до 50 процентов. Кроме того, Государство идет навстречу малому и среднему бизнесу. Более ста арендаторов (112 договоров) областной коммунальной собственности на 3 месяца освобождены от арендной платы.

Также малому и среднему бизнесу будет предоставлено отсрочка по уплате всех видов налогов и платежей сроком на 3 месяца, без начисления штрафов и пени.

Дорогие земляки! Прошу всех с пониманием и ответственностью подойти к сложившейся ситуации. Дорог каждый из вас! Берегите себя и своих близких!