В СК антисептиком обрабатывают объекты общественного питания

COVID-19: Казахстан

15:00 25 Марта 2020

Полную санобработку производят и в кафе, ресторанах, столовых СК. Сейчас их в регионе- более 180. Из-за введения чрезвычайного положения многие пункты общественного питания переориентировали на доставку еды. А тем, кто остался работать, как прежде, соблюдают строгие правила безопасности.

К примеру, владельцы заведений устанавливают санитайзеры, выдают официантам и персоналу медицинские маски, а еще через каждые 2 часа проводят дезинфекцию помещения. Кстати, работать кафе, рестораны и столовые могут только до 22.00.

 

 

Абай Альжанов

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