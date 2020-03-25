В СК антисептиком обрабатывают объекты общественного питания

Полную санобработку производят и в кафе, ресторанах, столовых СК. Сейчас их в регионе- более 180. Из-за введения чрезвычайного положения многие пункты общественного питания переориентировали на доставку еды. А тем, кто остался работать, как прежде, соблюдают строгие правила безопасности.

К примеру, владельцы заведений устанавливают санитайзеры, выдают официантам и персоналу медицинские маски, а еще через каждые 2 часа проводят дезинфекцию помещения. Кстати, работать кафе, рестораны и столовые могут только до 22.00.

Абай Альжанов