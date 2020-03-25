Североказахстанцы поддерживают меры, принятые в РК по Covid-19

Североказахстанцы:

— Всю жизнь придерживалась мнения, что гигиена — главное. Я всю жизнь проработала операционной сестрой и знаю, как от всего защититься. Правительство правильно делает. Не надо лишний раз выходить из дома.

— Не нужно ходить в общественных местах. Только при острой необходимости.

— Если не соблюдать этих правил безопасности, то будем много зараженных.

— Конечно, правильно сделали, что закрыли границы. Меньше инфицированных людей будет.

— Меры предосторожности нужны, чтобы, вообще, у нас в Петропавловске не было коронавируса.

— Я хотел выехать в Россию. Из-за карантина пришлось сдать билеты. Я думаю, что все меры идут нам на благо.

— Носим маски, часто моем руки, обрабатываем квартиру. Все, о чем говорит государство мы выполняем.

— Правительство принимает все меры, чтобы мы благополучно прошли этот этап. Думаю, все будет нормально. Не надо впадать в панику. Не надо продукты сметать. Есть же у нас все.