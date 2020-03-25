По ул.Н.Назарбаева волонтеры разместили 20 пилонов с материалом о коронавирусе

На остановках сейчас не только проводят дезинфекцию, но и ведут большую информационную работу. Вместо рекламных плакатов, все что нужно знать о коронавирусе. По улице Нурсултана Назарбаева волонтеры разместили 20 пилонов.

Симптомы, как можно заразиться, и что делать в случае подозрения на COVID-19. Кроме того, больше 40 тысяч памяток волонтеры раздали жителям областного центра. Информационные листовки распространили в общественных местах, торговых центрах, супермаркетах и на предприятиях.

Алена Хан