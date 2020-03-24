В Северном Казахстане дезинфицируют общественный транспорт

Общество

15:02 24 Марта 2020

В связи с угрозой эпидемии COVID-19 в регионе начали дезинфицировать общественный транспорт. В Петропавловске ежедневно обрабатывают более 230 единиц общественного транспорта. Как правило, водители делают это во время небольшого перерыва на конечных остановках. Протирают поручни, ручки сидений специальным раствором.

Это средство дезобакт разведённое в 10 литрах воды на 7 таблеток. 0% раствор. Перевозчики закупили его на собственные средства. Выдали водителям они также перчатки и ветошь. Проводится спецобработка и остановочных павильонов. Их в областном центре более 450. Этой работой занимаются дезинфекторы.

 

 

Абай Альжанов

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