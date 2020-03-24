Санврачи СКО призывают шить многоразовые марлевые маски

Санитарные врачи призывают жителей региона не поддаваться панике! И в случае отсутствия одноразовой маски использовать многоразовую. Их сейчас активно шьют: кто-то дома, а кто не дружит с ниткой и иголкой или из-за работы не могут найти время для этого, обращаются за помощью к профессионалам.

Портные говорят, что технология их пошива несложная. Первый шаг — это сделать бумажное лекало, его размеры, как и будущего средства защиты, зависят от того, кто именно будет её носить. Мужчина, женщина или ребёнок. После выкройки делают влажно-тепловую обработку ткани, чтобы она дала усадку.

После выкраиваем и собираем детали, вставляем резинки и изделие готово. Самые простые многоразовые маски делаются, в среднем, за 15 минут, в случае со сложными (в них можно вставить смоченную в любом дезинфицирующем растворе марлю) время изготовления доходит до получаса.

Дарья Пышмынцева