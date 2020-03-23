Короновирус: К.Токаев обратился к казахстанцам

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

1. Всем нам в данной ситуации нужно проявить ответственность и дисциплину.

При первых признаках недомогания необходимо незамедлительно обращаться в медицинские службы по месту проживания. Уклонение от прохождения медицинского обследования и нарушение карантинного режима будут наказываться. При этом нужно помнить о простых способах заботы о себе и о своих близких: регулярно мыть руки, соблюдать санитарную гигиену, стараться избегать мест массового скопления людей.

2. Вводятся ограничения на въезд и выезд с территории Республики Казахстан. Прошу отнестись к этому с пониманием. Но вышеуказанные меры не распространяются на грузовые перевозки. В пунктах пропуска на госгранице, на вокзалах и в аэропортах усилен санитарно-эпидемиологический режим.