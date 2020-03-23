Короновирус: К.Токаев обратился к казахстанцам

Новости МТРК

15:00 23 Марта 2020

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан: 

1. Всем нам в данной ситуации нужно проявить ответственность и дисциплину.
При первых признаках недомогания необходимо незамедлительно обращаться в медицинские службы по месту проживания. Уклонение от прохождения медицинского обследования и нарушение карантинного режима будут наказываться. При этом нужно помнить о простых способах заботы о себе и о своих близких: регулярно мыть руки, соблюдать санитарную гигиену, стараться избегать мест массового скопления людей.

2. Вводятся ограничения на въезд и выезд с территории Республики Казахстан. Прошу отнестись к этому с пониманием. Но вышеуказанные меры не распространяются на грузовые перевозки. В пунктах пропуска на госгранице, на вокзалах и в аэропортах усилен санитарно-эпидемиологический режим.

 

 

Читайте также

В Петропавловске шьют защитные многоразовые маски
Казахстанцы теперь дистанционно не только учатся, но и трудятся
Инвалиды в СКО занимаются бизнесом
Контроль на границе, за торговыми и развлекательными объектами
Оказание госуслуг, оплата сверхурочных часов
О мерах профилактики короновируса говорили в областном акимате
Пандемия ударила по экономике Казахстана
Короновирус: число зараженных в РК достигло 9 человек
В Петропавловске начали проводить дезинфекцию подъездов
С 16 марта на удалённый режим работы перешли госслужащие СК
В СК закрыты кинотеатры, ограничена работа торговых центров
В Петропавловске сегодня прохожим бесплатно раздавали маски