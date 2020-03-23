Э.Байжунусов: «СКАЖИТЕ ВСЕМ: СТОП!» Потерпите 30 дней

Эрик Байжунусов, заместитель председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— СКАЖИТЕ ВСЕМ СТОП! Потерпите 30 дней. Ничего не случится. Не зовите никого в гости и сами не ходите с детьми. Сидите дома, тем более холодно и погода никакая. Пришёл папа или дедушка с работы, соскучился по своим детям — с порога не давайте приближаться к ним. Пусть вымоет тщательно руки, лицо, переоденется и только потом. А если не дай бог сопливит или чихает, выделите ему отдельную комнату. Там уже меры как при обычном гриппе или ОРЗ. Вы о них знаете.