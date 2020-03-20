Продуктовая «подушка безопасности» есть в СКО

Россия, США, страны Европы. В супермаркетах одна и та же проблема: пустые прилавки. Но не из-за дефицита в стране. Причина в ажиотаже, который люди сами и создали. Наплыв клиентов, как в преддверии Нового года.

Остаться голодными боятся и североказахстанцы. Это видео сняли в Петропавловске неделю назад. Тогда в продуктовых был пик ажиотажа и продаж. Сейчас поуспокоились. Или уже забили все шкафы продуктами.

Гречка, макароны, сахар. Вот что сейчас в ТОПе у североказахстанцев. А Динарат Сугурбаева панике не поддаётся. Закупает по мере необходимости. И только в точках стабилизационного фонда.

Динарат Сугурбаева, жительница г.Петропавловска:

— Тут все цены нынешние, подорожания не вижу. Это мой единственный маршрут — Коммунальный рынок. Каждый день покупаю продукты.

ГРАФИКА: Картофель — 65 тенге

Капуста — 85 тенге

Морковь — 80 тенге

Лук — 70 тенге

Мука (2 кг) — 240 тенге

Растительное масло — 370 тенге. ГРАФИКА: Рожки — 165 тенге

Макароны — 180 тенге

Гречка — 170 тенге

Сахар — 205 тенге

Рис — 300 тенге

Яйцо 1 кат. — 240 тенге

Яйцо 2 кат. — 230 тенге.

Цены и правда ниже рыночных. Килограмм картофеля обойдётся североказахстанцам в 65 тенге. Капуста в точках стабфонда стоит 85 тенге, кило лука — 70. И здесь многие путают социально значимые продукты питания и обычные.

Льготная цена только у продукции стабфонда. Это своего рода «подушка безопасности» нашей области. СПК в прошлом году закупило 5 тысяч тонн продуктов по сниженной цене. По такой же реализуют североказахстанцам.

Роза Тастанбекова, директор департамента кредитования АО «Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік»:

— Вся продукция продаётся на 5 точках стабфонда. Это рынок «Коммунальный», «Дария», «Корона», «Океан» и «Тайга». Поставка идёт на все торговые точки Петропавловска: супермаркеты «Семейный», «Северный», в «Достык молл», «Айсберг», «Сокол», «Корона».

Эти торговые точки подают в стабфонд заявки. Их, кстати, стало больше. Но несмотря на ажиотаж, на складах и в овощехранилище достаточно запасов социально значимых продуктов.

Почти 190 тонн сахара, 34 тонны риса есть в закромах стабфонда. А в овощехранилище 360 тонн картофеля, 115 — лука, 85 тонн моркови, 15 — капусты.

Роза Тастанбекова, директор департамента кредитования АО «Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік»:

— Имеется рожки весовые ТОО «Егин» — 16,5 тонн. Хранятся на складе в коммунальном рынке. Также имеется масло растительное 25 тысяч литров. Сегодня заключены договора по доставке капусты в объёме 100 тонн и идёт вагон риса — 8 тонн.

А гречку, которая в последнюю неделю стала хитом продаж, привезут аж целый вагон. Это почти 70 тонн. В общем, хватит всем, говорят в стабфонде. Потому и панике поддаваться не стоит. Да и ажиотаж бывает наигранным. Как на этом видео, где парень, чтобы взбудоражить свою аудиторию, убирает продукты и делает фото пустого прилавка. А после аккуратно расставляет всё по местам.

Айгерим Мукашева