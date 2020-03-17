С 16 марта полицейские СКО перешли на усиленный режим несения службы

В Петропавловске количество нарядов полиции возросло в 1,5 раза. Работу они ведут 24/7. Если раньше, к примеру, за соблюдением порядка в областном центре следили 25 пеших нарядов и автопатрулей, то сейчас их число увеличилось до 60.

Александр Розбах, заместитель начальника УМПС ДП СКО:

— Плотность нарядов увеличена в местах массового скопления людей, на объектах жизненного обеспечения. Сотрудниками полиции проводится разъяснительная работа среди граждан. Также, оказывается, содействие сотрудникам здравоохранения по лицам, прибывших из стран, где угроза коронавируса наивысшая.

Абай Альжанов