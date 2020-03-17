С 16 марта полицейские СКО перешли на усиленный режим несения службы

Новости МТРК

20:48 17 Марта 2020

В Петропавловске количество нарядов полиции возросло в 1,5 раза. Работу они ведут 24/7. Если раньше, к примеру, за соблюдением порядка в областном центре следили 25 пеших нарядов и автопатрулей, то сейчас их число увеличилось до 60.

Александр Розбах, заместитель начальника УМПС ДП СКО:

— Плотность нарядов увеличена в местах массового скопления людей, на объектах жизненного обеспечения. Сотрудниками полиции проводится разъяснительная работа среди граждан. Также, оказывается, содействие сотрудникам здравоохранения по лицам, прибывших из стран, где угроза коронавируса наивысшая.

 

 

Абай Альжанов

Читайте также

Более 50 студентов и школьников СКО представили свои бизнес-проекты
Актуальные вопросы рассмотрели на заседании общественного совета
Госслужащие акимата Кызылжарского р-на побывали за «колючей проволокой»
В СКО начали дезинфицировать общественный транспорт и остановки
220 млн тенге сэкономили бюджетные организации региона
Казахстанцы теперь дистанционно не только учатся, но и трудятся
В с.Бесколь строят пятиэтажный дом по программе «Нурлы жер»
Североказахстанцам рассказали кого могут наказать за коррупцию
Пандемия ударила по экономике Казахстана
Секреты семейного счастья раскрыли североказахстанцы
Тилапия местного производства
В Айыртауском районе новый аким