Короновирус: число зараженных в РК достигло 9 человек

Новости МТРК

22:06 16 Марта 2020

По мнению депутата городского маслихата Владимира Витченко, сейчас землякам стоит набраться терпения и уделить внимание своим родным и близким.

Владимир Витченко, депутат городского маслихата:

— Если мы будем в домашних условиях вовремя проделывать профилактическую работу, то вирус обойдет нас стороной. Нужно вовремя мыть руки, пользоваться гигиеническими средствами. У нас скоро «Наурыз мейрамы» — большой наш праздник, который мы все любим отмечать. Его как раз можно отметить в кругу семьи. У нас есть разные мессенджеры, где люди могут общаться и поздравлять друг друга. Как только пройдет пандемия, мы сможем снова встречаться, и, как прежде, отмечать все праздники. Поэтому будем сплоченными!

 

 

Абай Альжанов

Читайте также

Североказахстанцам рассказали кого могут наказать за коррупцию
220 млн тенге сэкономили бюджетные организации региона
Заручился поддержкой государства и начал свое дело
Актуальные вопросы рассмотрели на заседании общественного совета
Госслужащие акимата Кызылжарского р-на побывали за «колючей проволокой»
Борьбу с насекомыми и грызунами доверьте профессионалам
Блогера Константина Тимичева суд приговорил к 5 годам лишения свободы
В 7 пробах продукции птицефабрик обнаружена сальмонелла
Бизнесмены против коррупции
Столичные эксперты разъяснили новый Закон о митингах
Более 700 волонтёров помогли жителям частного сектора убрать снег
Итоги работы за январь обсудили в областном акимате