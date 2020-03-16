Короновирус: число зараженных в РК достигло 9 человек

По мнению депутата городского маслихата Владимира Витченко, сейчас землякам стоит набраться терпения и уделить внимание своим родным и близким.

Владимир Витченко, депутат городского маслихата:

— Если мы будем в домашних условиях вовремя проделывать профилактическую работу, то вирус обойдет нас стороной. Нужно вовремя мыть руки, пользоваться гигиеническими средствами. У нас скоро «Наурыз мейрамы» — большой наш праздник, который мы все любим отмечать. Его как раз можно отметить в кругу семьи. У нас есть разные мессенджеры, где люди могут общаться и поздравлять друг друга. Как только пройдет пандемия, мы сможем снова встречаться, и, как прежде, отмечать все праздники. Поэтому будем сплоченными!

Абай Альжанов