П.Афанасьев — депутат маслихата г.Петропавловска, член постоянной комиссии по вопросам экономики и бюджета

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9:41 10 Марта 2020

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