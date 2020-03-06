Депутаты маслихата проверили работу коммунальщиков города

Борьба с паводком продолжается. Напомним, что в Петропавловске вывозом снега занимаются свыше десятка подрядных организаций. Каждый день больше 100 единиц техники совершают рейсы на специальные полигоны.

Ночью на снежных свалках всегда кипит работа. Как правило, в это время суток один КАМАЗ совершает до 20 рейсов, а вся техника — более полутысячи. Как идёт эта работа лично решили проверить депутаты городского маслихата.

Павел Афанасьев, депутат городского маслихата:

— Мы на самом деле убедились, что работа идёт целые сутки и, видно, что машины идут одна за одной. Я не верил в те объёмы, которые даёт исполнительная власть, что в день может убираться до 13 кубометров снега, но, побывав здесь, я увидел, что объёмы действительно большие.

Дулат Шарипов, заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— У нас в городе есть 4 снежные свалки, они расположены в 4 сторонах города. Это Рабочий поселок, Бензострой, район Шаховского и также в районе дамбы. Снег вывозится со всех улиц города, чтобы предотвратить подтопление, в районе Подгоры завершили, к концу идёт вывоз в Рабочем Поселке, завершаем м-н Бензострой.

Дарья Пышмынцева