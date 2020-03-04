В Северном Казахстане продолжают аэрацию водоёмов

Озеро Глубокое уже много лет является излюбленным местом для рыбаков. Правда, разнообразием видов рыб водоем не славится. В основном ловят местные на карася. Здесь его предостаточно. Сохраняют его популяцию с помощью аэрации. Проводят ее на водоеме каждый год. Так удается уберечь рыбу от замора.

Ерлан Ташимов, руководитель отдела управления природных ресурсов и природопользования по СКО:

— В целом по области резервных водоемах проводятся порядка 35 водоемах, на арендованных — проводят субъекты рыбных хозяйств.

Обогащают воду кислородом разными способами: от «дедовских» с использованием камыша, до традиционных — с буром.

Анжелика Сычёва, корреспондент:

— Сначала с помощью вот такого бура делается несколько глубоких лунок. Кстати, толщина льда в водоеме в этом году примерно 60 см. После того как вода выходит на поверхность, в отверстие необходимо устанавливать шланг — вот от такой мотопомпы. Именно она и будет обогащать водоем кислородом.

Чтобы убедиться, что озеро, действительно нуждается в жизненно необходимом элементе, а содержание его в воде не должно быть ниже 2 миллиграммов на литр, специалисты используют вот такой прибор. Называется он оксиметр. Хотя , специалисты и без него могут определить дефицит кислорода.

Ерлан Ташимов, руководитель отдела управления природных ресурсов и природопользования по СКО:

— Недостаток кислорода можно еще определить визуально, при бурении лунки резкий запах доносится из-под воды, потому что те организмы, которые обитают в озере, там же самая кормовая база, выходя наружу.

Но есть и такие водоемы, на которых, проводить мелиоративные работы нельзя.

Ерлан Ташимов, руководитель отдела управления природных ресурсов и природопользования по СКО:

— Где невозможно проводить работы, это там, где глубина меньше 2 метров, где озеро маленькое, там проводят лов рыбы. Если ее нельзя спасти, значит, нужно вылавливать. В этот сезон на 7 водоемах проводится такой лов, рыба вылавливается и реализуется.

Проводить аэрацию на водоемах будут до конца марта, пока не сойдет снег.

Анжелика Сычева