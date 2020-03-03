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Культура
Спорт
Власть
Погода
ЖКХ
Строительство
Разное
Дети/молодежь
Музыка
Энергетика
Здравоохранение
Бизнес и экономика
Авто и дороги
Криминал
Образование
Народ в потоке истории
Важное за неделю
Дорожная карта
ДЧС
20 добрых дел
Налоговое управление
Благотворительность
Таможня
Новая индустриализация
Программа передач
Промышленность
Вечерние новости
100 шагов
СМИ
Паводок
Личность
Экология
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М.Сыздыков — директор регионального филиала фонда «Даму» по СКО
Актуальный вопрос
9:13 3 Марта 2020
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