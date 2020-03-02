В городской библиотеке №2 отметили День благодарности

Общество

20:27 2 Марта 2020

Она состояла из десятка иллюстрированных энциклопедий и журналов, на страницах которых застыла история свыше сотни народов, живущих в мире и согласии на территории независимого и современного Казахстана. Ознакомиться с выставкой североказахстанцы могли с 10 утра до 6 часов вечера.

Также в библиотеке несколько стеллажей отведены под книги и монографии одного из выдающихся юбиляров этого года. Напомним, в августе 2020-го страна отметит 175-летие со дня рождения великого казахского поэта, мыслителя и композитора Абая Кунанбаева.

Назгуль Болдахметова, библиотекарь городской библиотеки №2:

— 1 марта мы всегда делаем тематическую выставку, чтобы порадовать наших читателей, из нас больше 2 тысяч, самых разных возрастов. Из 10 тысяч книг, каждый находит, что-то свое. Радует, что молодежь стала активнее читать, книги с праздничной выставки берут для рефератов, а также других школьных и студенческих работ. Наследие Абая ребята из СКГУ часто берут за основу дипломов и диссертаций.

 

 

Дарья Пышмынцева

Читайте также

Более 50 студентов и школьников СКО представили свои бизнес-проекты
В СКО проводят мероприятия к 175-летию Абая
Полицейские помогают пенсионерам убрать снег во дворе
Курсы изучения казахского начались в Центре обучения языкам
Чучело Масленицы сожгли на главной площади Петропавловска
Автоклуб «Внедорожник» 1 марта организовал джип-фестиваль «Масленица»
Свой 95-летний юбилей отметила Лидия Орлова
Прием граждан с ограниченными возможностями прошел в СКОФ Нур Отан
В Петропавловске открылась выставка, посвящённая 25-летию АНК
В женской колонии впервые отметили масленицу
Дню благодарности посвятили мероприятие в Департаменте полиции
Новый ФАП построили в Полтавке