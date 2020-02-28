П.Афанасьев — депутат маслихата г.Петропавловска, член постоянной комиссии по вопросам экономики и бюджета

Актуальный вопрос

9:56 28 Февраля 2020

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