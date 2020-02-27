Отделение травматологии 3 горбольницы переполнено из-за гололеда

«Упал, проснулся, гипс». В отличие от героя известного фильма 77-летняя жительница села Петерфельд Ольга Измайлова своё падение помнит как сейчас: неделю назад вышла на прогулку и поскользнулась. В итоге у женщины серьёзная травма — двухлодыжечный перелом.

Ольга Измайлова, жительница с. Петерфельд, Кызылжарский район:

— Сделали снимок, наложили гипс. Вот приехали на проверку. Сегодня врач будет смотреть, как срастается кость.

А Мария Жукенова в отделение травматологии привезла свою старшую сестру Амину Каримову. Привычный поход за дровами для пенсионерки обернулся тяжёлым переломом плечевого сустава.

Усугубило ситуацию то, что за медицинской помощью она обращаться не спешила. Теперь необходима сложная операция. Ближайший месяц-полтора она будет прикована к больничной койке.

Мария Жукенова, жительница с.Токуши, Аккайынский район:

— Она сначала не поняла, что сломала, потом спохватилась. Мы с мужем привезли ее в больницу. У нее был очень большой синяк. Сказали, долго пролежит.

Отделение травматологии 3-ей городской больницы сейчас переполнено, говорят врачи. Приходиться размещать людей даже в коридорах. Практически все пациенты — жертвы непогоды.

Валерий Грибашов, заведующий травматологическим пунктом 3-ей городской больницы:

— Несмотря на это, количество обратившихся было не так много, как обычно. Так, за вчерашний день обратились 39 человек, из них 20 — с травмами, полученными на улице. Травмы все характерны для гололёда: перелом лодыжек, перелом луча в типичном месте. И у пожилых перелом шейки бедра и шейки плеча.

А утром 27 февраля сюда с различными травмами поступили 17 человек.

Валерий Грибашов, заведующий травматологическим пунктом 3-ей городской больницы:

— Тоже травмы, характерные для гололёда. Двое-трое человек были с переломами лодыжек. Женщина с переломом шейки плеча и мужчина с вывихом плеча. Всем оказана помощь, женщина останется в больнице. Остальные домой на амбулаторное лечение.

Пик обращений в этом сезоне пришёлся на период с 21 по 24 февраля. За медицинской помощью тогда обратились почти 65 человек.

Анжелика Сычёва