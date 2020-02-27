Отдел госуслуг физкультуры и спорта в СКО оптимизируют

Быстро и качественно. Таким образом, должны оказываться государственные услуги. На данный момент всего их насчитывается более 700. В 2019-м в отделе физической культуры и спорта консультировали по трем вопросам.

Количество хоть и небольшое, но за 12 месяцев прошлого года к ним обратились почти 1000 североказахстанцев. В 2018 их было почти в два раза меньше. Сейчас в отделе работают над оптимизацией оказываемых услуг, планируют переход на электронный формат. Это позволит жителям региона сэкономить своё время.

Данияр Жулдаспаев, руководитель отдела физической культуры и спорта г.Петропавловска:

— Отделом физической культуры спорта г.Петропавловска оказывается три государственные услуги, через центр обслуживания населения: это присвоение спортивных категорий и спортивных разрядов, а также приём в детско-юношеские спортивные школы, и выдача жилья призёрам олимпийских игр и паралимпийских игр.