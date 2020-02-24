В СКО введено свыше 2,5 тыс квартир

Это на 15% больше, чем в 2018. Почти половину жилых домов ввели за счёт населения. 28% приходится на бюджетные деньги, 58 тысяч квадратных метров или 23% на собственные средства предприятий.

Всего на строительство жилья в прошлом году потратили без малого 30 млрд тенге, что на 44% выше уровня 2018. 61% жилья ввели в Петропавловске. Там построили почти 154 тысячи кв. метров. На селе сдали свыше 80 тысяч квадратов или 32,5% от общего показателя. Активнее всего строят Кызылжарский и район имени Г.Мусрепова.

Айгерим Мукашева