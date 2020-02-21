В СК осудили мужчину, подозреваемого в совершении двойного убийства

Правоохранительные органы

21:54 21 Февраля 2020

О жестоком преступлении, которое произошло на одном из участков в поселке Заречном, мы рассказывали в сентябре прошлого года. Напомню, тогда в одном из заброшенных дачных домиков полицейские нашли тела двух человек.

По останкам криминалисты выяснили, что убитые — бездомные. В ходе оперативно-розыскных действий стражи порядка вышли на след подозреваемого. Им оказался мужчина 36-ти лет. Кстати, тоже без определённого места жительства.

Как выяснилось, ранее судимый, никогда и нигде не работал. Свою вину признал. Причиной убийства стала бытовая ссора во время распития спиртного. Одно из орудий убийства он на следующий день сдал на металлолом.

Сейчас, осуждённый находится в следственном изоляторе, с приговором суда он несогласен, считает, что дали большой срок, приговор обжаловал и ожидает апелляционное решение суда.

Николай Попов, старший следователь по особо важным делам следственного управления ДП СКО:

— Результат работы сотрудников криминалистического управления был положен в основу обвинения. Подсудимый был признан виновным в совершении преступления. По результатам судебного рассмотрения ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы.

 

 

Айгерим Муканова

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