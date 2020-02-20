Чемпионат страны по охоте с ловчими птицами проходит в СКО

Атмосферно и колоритно. Первыми, кого наша съемочная группа увидела, когда вошла в Бескольский ФОК, были несколько джигитов с роскошными птицами в руках. Оторвать взгляд от пернатых спортсменов непросто, настолько они красивые.

А когда таких крылатых красавцев полный зал, и они не просто картинка или видео из интернета, а настоящие и всего в паре метров от тебя, смотреть без восторга на них просто невозможно. Как и перестать заниматься этим спортом, если ты один раз уже попробовал.

На правой руке участника из Атырау его пернатый напарник по имени Нарын. Названный в честь песков западного Казахстана грациозный хищник не раз становился чемпионом.

Арман Кошкаров, участник чемпионата РК по по охоте с ловчими птицами, Актюбинская область:

-Если ты берешь маленькую птицу с гнезда, на обучение уйдет много времени. А если ты взял птицу с взрослого возраста, поймал года три-четыре беркута, ты его обучаешь, чтобы он привык к тебе. Знал, что вы друзья. Когда он добычу ловит, ты с ним делишься, ему надо это объяснить.

Само действо развернулось на ипподроме «Кулагер», куда и переместились все участники состязания.

Перед началом первого испытания у участников было время настроить себя и своих пернатых напарников. Некоторые из них капризничали, и стоило спортсмену отвлечься, как его птица взмывала вверх, вернуть ее обратно им было сложно.

Чтобы крылатые хищники были максимально спокойными и сконцентрированными, не тратили силы и внимание на новую непривычную обстановку, на их головах практически всегда были кожаные шапочки, на казахском «томаха».

Толеген Махамбетшин, участник чемпионата РК по охоте с ловчими птицами, Карагандинская область:

— Птицы, неважно беркут это, сокол или ястреб, чувствуют настрой спортсмена. Эта связь очень сильная, она выстраивается годами. Я работаю тренером в Караганде, ребята охотно идут в этот спорт, но остаются в нем только те, кто смог найти контакт с птицей. Уходят еще и потому, что не готовы отдавать ей часть ответственности за результат. Все ведь хотят победы.

Бороться за нее в первый день состязания из-за легкой метели и ветра было не просто. Хороший результат в первом этапе, когда птицы должна была найти спортсмена с расстояния в почти 500 метров и сесть к нему на руку, в идеале ни разу не приземлившись, показали лишь единицы. Кунтугану Серикбекулы из столицы удача улыбнулась в числе первых.

Кунтуган Серикбекулы, участник чемпионата РК по охоте с ловчими птицами, г.Нур-Султан:

— Моя птица весит около 8 килограммов, благодаря этому она выдерживала поток встречного ветра. Беркутов полегче просто сдувало. Значение имеет также, как ты ее зовешь, все они летят на мясо, кто-то из спортсменов при этом машет руками или кричит. Есть разные способы.

Разные способы и испытания. Самые зрелищные из них будут в эти выходные — 22 и 23 февраля.

Базарбек Кунтуганулы, старший тренер комитета министерства культуры и спорта РК:

— Охота на дичь, в данном случае это будут кролики, голуби и зайцы, считается самой зрелищной и сложной частью чемпионата. В нашей стране он проводится в 14-й раз. Северный Казахстан, а сюда приехали больше 40 спортсменов со всей республики, был выбран не случайно. Состязание проводится здесь, чтобы привлечь жителей региона к красивому национальному виду спорта. Возможно, кто-то, увидев чемпионат, захочет попробовать себя в нем.

В день открытия чемпионата над ипподромом летали только беркуты. Соколы и ястребы в такую погоду со своим весом не смогли бы даже взлететь. Тот, крылатый красавец, которого я выбрала для работы в кадре, напротив, постоянно рвался то в небо, то к своему хозяину. Но примерно с пятой попытки сделать задуманное мне, наконец, удалось.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Этот красавец приехал из Туркестанской области. Весит ястреб не больше килограмма, охотится в основном на мелких животных. У него уже есть большие награды, возможно, они появятся и после этого чемпионата.

Лучшие из лучших поедут в ноябре на чемпионат мира по охоте с хищными птицами. Грациозно парить они будут над «Казахстанской Швейцарией» — курортом Боровое.

Дарья Пышмынцева