Три новых «умных» светофора скоро появятся на улицах Петропавловска

Сегодня на улицах Петропавловска транспортный поток регулируют больше 100 светофоров. Почти все они оснащены современным оборудованием — GSM- датчиками, специальными сигналами, знаками, некоторые работают на солнечных батареях. По словам полицейских, их установка на городских дорогах идет поэтапно.

Сергей Брыксин, старший госавтоинспектор ОАП УП г.Петропавловска ДП СКО

— На 34 светофорных объектах по улицам Интернациональной, Жамбыла, Сутюшева и части Назарбаева уже установлены GSM-модемы и введена работа система автоматизированного управления дорожного движения. На основании изучения транспортных потоков города направлены предложения в МИО об установке дополнительных светофоров.

Еще три «умных» светофора скоро появятся на пересечении улиц Ауэзова -Малой, Ауэзова- Гагарина и Мусрепова- Индустриальной. С просьбой установить электронные регулировщики полицейских не раз просили жители близлежащих домов.

Сергей Брыксин, старший госавтоинспектор ОАП УП г.Петропавловска ДП СКО

— Для установления светофора необходимо соблюдать условия стандарта. Это и интенсивность движения транспорта и пешеходов. Если все требования есть, то возможность установить светофор есть.

Петропавловск с каждым днем растет и развивается, соответственно увеличивается и загруженность дорог транспортом и людьми. Причем как в центре, так и на окраинах. Из-за такого потока порой случаются и пробки, и аварии. О проблеме дорожные инспекторы знают и решают ее. К примеру, установили вот такие светофоры со специальным знаком.

Абай Альжанов, корреспондент

— Дополнительный сигнал «красный плюс» на светофоре установлен на 2 перекрестках улиц города. Световой знак — большой помощник для автолюбителей. Он значительно разгружает дорожный трафик движения машин. Особенно в часы пик. В будущем полицейские планируют поставить таких еще 8.

Правда, не все водители видят в таких «плюсах» преимущества.

Водитель:

— Знак «маленько» неправильно установлен. Работает не так. Многие водители не знают, как он функционирует. Попадают в аварии.

Сейчас «красные плюсы» стоят на пересечении улиц Жамбыла-Муканова и Егемен Казахстан — Брусиловского. Первый такой знак установили 2 года назад.

Абай Альжанов