Т734 млн задолжали сотрудникам агроформирований в 2019 году

СК — аграрный регион. Поэтому логично, что жители сельской местности работают, в основном, в крестьянских и фермерских хозяйствах. Только работа там чаще всего сезонная, да и зарплату могут выплачивать не вовремя.

В 2019 году трудовая инспекция провела 44 внеплановых проверки в организациях сельского хозяйства. В итоге выяснилось, что работодатели задолжали своим сотрудникам 734 млн тенге. Это, как правило, предприятия — инвесторы. В частности, холдинг «Казэкспорт астык», а также «Алиби Агро».

Мирас Сабаганов, руководитель отдела управления государственной инспекции труда СКО

— Все работодатели привлечены к административной ответственности на общую сумму 3 млн тенге. Сейчас вся заработная плата выплачена.

Не обошлось и без несчастных случаев, их было 34. Кстати, 11 — на предприятиях с\х.

Алена Хан, корреспондент:

— Один из них — в ТОО «Асхат Агро» в Мамлютском районе. Там пострадал механизатор, который готовил трактор к весенним полевым работам. От удара молотком у детали отломился металлический осколок и попал в глаз мужчине. Он получил травму тяжелой степени.

Основные причины несчастных случаев — грубая неосторожность пострадавших и неудовлетворительная организация труда, но не всё так плохо. Как показывает статистика, чрезвычайных происшествий на производстве стало меньше.

Мирас Сабаганов, руководитель отдела управления государственной инспекции труда СКО

— По итогам 2019 года наблюдается снижение уровня производственного травматизма. По области на 60 процентов, в сфере сельского хозяйства на 57. Работодатели стали более осознанными, стали более ответственно относиться к уровню производственного травматизма.

А вот регулировать трудовые отношения лучше всего коллективным договором. Об этом уже не раз говорили, в том числе и глава региона. У такого документа немало плюсов, в их числе — согласование с профсоюзным комитетом приказов и инструкций.

Людмила Голенкова, главный специалист по юридическим вопросам и медиации профсоюзного центра СКО:

— Используя возможности коллективного договора, решаются и бытовые вопросы, особенно на селе. Это и обеспечение населения кормами, и подвоз, и дополнительное медицинское обеспечение. Безусловно, те коллективные договоры, которые заключены профсоюзными комитетами, они выше и несут большую социальную составляющую.

Сейчас в СК действует больше 5 тысяч коллективных договоров, это 98 процентов от действующих предприятий. В нашем регионе этот показатель выше республиканского.

Алена Хан