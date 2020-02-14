С.Табарин — заместитель начальника следственного управления ДП СКО

Актуальный вопрос

9:20 14 Февраля 2020

Читайте также

Е.Нусурбаев — зам.начальника управления миграционной службы ДП СКО
Д.Уалиев — эксперт инноватор в области образования Microsoft, учитель физики НИШ г.Петропавловска
Н.Елшибеков — директор НИШ химико-биологического направления
А.Нурмуканов — рук. отдела развития бизнеса филиала АО «Жилстройсбербанк» СКО
Д.Казанцев — директор республиканского центра помощи предпринимателям
Б.Жусупов — зам. директора Центра методических работ и информационных технологий СКО
К.Ильясова — главный эксперт отдела СКОФ НАО «ФСМС»