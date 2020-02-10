Нет ФАПа, интернета и качественной питьевой воды

Динамично развивающаяся экономика и сельское хозяйство, стабильный бизнес и туризм, который каждый год выходит на новый уровень. Почти идеальные показатели Айыртауского района его глава преподнёс ярко и легко.

Но ни смелая подача Бейбута Исманова, ни впечатляющие итоги 2019-го, планы и бюджет на 2020-й жителей самой живописной части региона похоже не впечатлили. Почти 50% присутствующих на отчёте слушали его с закрытыми глазами и их нельзя осуждать.

Многие, находящиеся в зале районного ДК, проделали долгий путь, чтобы оказаться здесь и задать свой наболевший вопрос, поэтому сам доклад их мало интересовал. Кто-то его и вовсе не услышал, застряв между сёлами Айыртауского района в снежном плену.

Материал, который вы видите на экране, айыртауцы прислали на наш телеканал во время отчётной встречи, к слову, до неё они так и не доехали. О том, что с зимними осадками в районе борются плохо, рассказал и Омиртай Жусыпов. Чем дальше село, тем сложнее выбраться из него зимой.

Омиртай Жусыпов, житель с.Каракамыс, Айыртауский район:

— Фельдшерские пункты, дома культуры, библиотеки есть далеко не во всех селах района. Зиму айыртауцы ждут со страхом, понимая, что до больницы иной раз из сел им просто не доехать. В 2019-м женщина из Даукары умерла в пути, она так и не получила медицинскую помощь. Такой случай показателен, из него нужно делать выводы. Проблемных сел и вопросов по ним очень много.

Так много, что они с трудом уместились на 5-ти листах А4, с которыми пенсионер пришёл на встречу. Ничего из сказанного Омиртаем Жусыповым Бейбут Исманов не записал, остаётся надеяться, что у акима Айыртауского района хорошая память.

Бейбут Исманов, аким Айыртауского района:

— Те проблемы, которые вы перечислили, быстро не решить. Я с вами лично встречусь и будем разбираться с каждым селом отдельно.

Еще один повод для размышления Бейбуту Исманову подкинули сельчане из Бирлестика. Его жители жаловались, что воду, которую они пьют, пригодной для употребления можно назвать с большой натяжкой.

К солоноватому вкусу живительной влаги они давно привыкли. Больше всего их пугает, как она может отразиться на здоровье, следить за которым бирлестикцам тоже негде.

Аскар Сакипкереев, заместитель акима СКО

— Планируем построить в Айыртауском районе около 20 ФАПов. Мы знаем и не оставим проблему вашего села без решения.

Бирлестик, в своём роде, показательное село в районе. Оно напоминает, что в погоне за туристами нельзя забывать заботиться о тех, кто живёт здесь, а не приезжает погостить.

Из-за неправильной расстановки приоритетов в Бирлестике нет нормальной питьевой воды, фельдшерского пункта, а ещё интернета. Он доступен лишь учащимся местной школы. Это одно из немногих преимуществ учебного заведения.

Ешмукан Байдуленов, житель с. Бирлестик:

— В школе нет нормального спортзала, она в целом нуждается ремонте, про туалет на улице вообще молчу. Понимаю, что село — не город, но на дворе 21 век. Может быть мы когда-нибудь наконец-то почувствуем прелесть современных благ.

Бакыт Сейтахметова, руководитель отдела образования Айыртауского района :

— Для проведения каких-либо работ, будь то ремонтных или строительных, нам необходимо ПСД. Её составление потребует времени и средств. Мы знаем о вашей проблеме и попытаемся как можно быстрее ее решить.

Пусть не быстро, но хотя бы решите. С такой просьбой на встречу к главе района пришёл житель села Карасёвки. Его земля находилась в составе одноименного ТОО, которое прекратило своё существование, оставив почти двумстам пайщикам неприятный подарок.

Каиртай Кусаинов, житель с.Карасевка, Айыртауский район:

— В 1998 году ТОО «Карасевка» образовалось, в 2008 развалилось, оказывается директор ТОО и учредитель заложили землю 169-ти пайщиков. И этот вопрос до сих пор не решился.

Пайщики пытались разобраться через суд. Бесконечные слушания в течение 10 лет не дали никакого результата.

Жандос Амиров, прокурор Айыртауского района:

— Сейчас ваше заявление находится на рассмотрении в областной прокуратуре, в районе его тоже рассматривали. Мы ждем ответ, как только получим, сразу свяжемся с вами.

Директор ТОО «Лобаново» Сансызбай Ташенов тоже пришёл на встречу с земельным вопросом. Его интересовало использование участков, находящихся под защитой государства.

Сансызбай Ташенов, директор ТОО «Лобаново»:

— ТОО «Лобаново» базируется на сельских округах Лобаново и Имантау и есть ТОО «Исакали», оно базируется к с.Куспек. Те карьеры, которые находятся в этих сельских округах в сёлах, они относятся к территории национального парка, мы — хозяйствующие субъекты — хотим проводить ямочные работы, мы не можем брать песок и щебень оттуда.

Арыстан Кужумов, руководитель управления земельных отношений СКО

— Порядка 70% территории района входит в особо охраняемую территорию ГНПП «Кокшетау», ограничены какие-либо действия на их территории, работы, например, вскрышные. Нами было направлено в центральный гос. орган предложение о внесении изменений в закон об использовании особо охраняемых территорий, где была бы предусмотрена возможность добычи полезных ископаемых.

Отчетная встреча главы айыртауцев началась ровно в 15:00. Закончилась она, спустя три часа, большая часть этого времени ушла на вопросы населения. Чтобы в будущем их было меньше, остаток года Бейбуту Исманову предстоит очень много и усердно трудиться.

Дарья Пышмынцева