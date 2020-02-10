ФК «Кызылжар» тренируется в Турции

Уже через месяц стартует чемпионат Казахстана по футболу. Местный «Кызылжар» вовсю продолжает подготовку к предстоящему сезону.

Подопечные Вячеслава Руснака проводят тренировочные сборы и контрольные поединки в солнечной Турции. В минувшее воскресенье «орлы» сыграли матч с украинской командой «Александрия».

К сожалению, соперники оказались «не по зубам» «Кызылжару», и они уступили со счётом 0:2. Следующую встречу наши футболисты проведут 14 февраля против македонского клуба «Брегалница».

Абай Альжанов