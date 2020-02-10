ФК «Кызылжар» тренируется в Турции

Спорт

20:05 10 Февраля 2020

Уже через месяц стартует чемпионат Казахстана по футболу. Местный «Кызылжар» вовсю продолжает подготовку к предстоящему сезону.

Подопечные Вячеслава Руснака проводят тренировочные сборы и контрольные поединки в солнечной Турции. В минувшее воскресенье «орлы» сыграли матч с украинской командой «Александрия».

К сожалению, соперники оказались «не по зубам» «Кызылжару», и они уступили со счётом 0:2. Следующую встречу наши футболисты проведут 14 февраля против македонского клуба «Брегалница».

 

 

Абай Альжанов

Читайте также

15 января состоится жеребьевка на чемпионат Казахстана по футболу
В ФК «Кызылжар» — новые игроки
Хоккеисты «Кулагера» сразились с ХК «Арлан»
Золото и бронза — у палуанов СКО
ХК «Кулагер» в двухматчевом противостоянии одолел «Темиртау»
Каратисты СКО заняли 1 общекомандное место в Омске
Хоккейный клуб «Кулагер» обыграл команду «Хумо-2»
ХК «Кулагер» сыграл на выезде с командой «Иртыш»
18 медалей привезли с соревнований юные тяжелоатлеты из СКО
С чемпионата Казахстана по боксу — с бронзовой медалью
Местный «Qyzyljar СК» готовится к выступлению в Премьер-Лиге
Состязания на первенство регионального командования «Орталық» проходят в СКО