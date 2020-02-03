Около 3000 звонков поступило в центр IKomek за месяц работы

Это первое, что слышат горожане, когда обращаются в ситуационный центр ikomek. В конце прошлого года он открылся на базе справочной диспетчерской службы 109. Звонки петропавловцев, в сутки их бывает до 150, здесь принимают круглосуточно. И реагировать на вопросы, а также помогать в решении проблем, стараются оперативно.

Гизат Тайжанов, руководитель ситуационного центра i KOMEK:

— Большая часть звонков, наверное, 80 процентов, по линии ЖКХ. Сейчас очень актуален вопрос вывоза снега, спил старых деревьев. Интересуются с утра — идти детям в школу или нет, по какой класс отменяют занятия. И любые чрезвычайные ситуации.

С начала года сюда поступило около трех тысяч обращений. Большая часть вопросов решена, и только 34 сейчас находятся на исполнении. Позвонить на горячую линию по номеру «109» можно как со стационарного, так и с мобильного телефона. Посменно звонки принимают 10 операторов.

Ерлан Серикбай, аналитик ситуационного центра i KOMEK:

— Работает три линии. На первой — операторы принимают звонки, на второй идет обработка поступивших сообщений, на третьей — аналитики выстраивают стратегию нашей работы.

Также в центре есть электронная карта, на ней — все дома и учреждения города. Если где-то идут ремонтные работы и они затягиваются по срокам выполнения, объект выделен красным цветом — туда специалисты отправляют участковых инспекторов. Там, где в процессе — желтым, зеленым — значит выполнены.

Кроме того, в ближайшее время движение общественного транспорта тоже будет находиться под наблюдением специалистов iKomek. Обратиться в ситуационный центр горожане могут и через вотсап по номеру 8 771 09 109 00.

Алена Хан